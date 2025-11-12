 Laiptinėje Klaipėdoje pagrobtas pristatomas maistas

2025-11-12 09:08
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Vienoje Klaipėdos laiptinėje vyriškis pagrobė pristatomą maistą.

Laiptinėje Klaipėdoje pagrobtas pristatomas maistas / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Policijos departamentas, nusikaltimas įvykdytas vėlų antradienio vakarą, apie 23.20 val., Šilutės plente.

Daugiabučio namo laiptinėje vyriškis, grasindamas vyrui (gim. 1991 m.), pagrobė pristatomą maistą. Nuostolis – 23 eurai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.

Tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

Kurjeriai
laiptinė
pristatomas maistas
Maistas
policija

