Naktį – tragiškas gaisras Palangoje

2025-09-08 08:49
BNS inf.

Palangoje, Laukų gatvėje, pirmadienio naktį bute kilo gaisras, žuvo garbaus amžiaus moteris, pranešė Policijos departamentas.

Gaisras bute kilo apie rugsėjo 8 d. 1.15 val., žuvo 1944 metais gimusi moteris, išdegė patalpa.

Gaisro priežastis nustatinėjama. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

