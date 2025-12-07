Tragedija Elektrėnų rajone: automobilio partrenkta pėsčioji žuvo vietoje

Kaip teigiama, nelaimė įvyko apie 18.25 val. Lazdėnų kaime. Automobilis „Toyota“, vairuojamas 2002 metais gimusios moters, partrenkė ir sužalojo į gatvę išėjusią moterį.
Nukentėjusioji mirė vietoje.
Elektrėnų rajone sekmadienį automobilis mirtinai sužalojo pėsčiąją, pranešė policija.
Kaip teigiama, nelaimė įvyko apie 18.25 val. Lazdėnų kaime. Automobilis „Toyota“, vairuojamas 2002 metais gimusios moters, partrenkė ir sužalojo į gatvę išėjusią moterį.
Nukentėjusioji mirė vietoje.
Naujausi komentarai