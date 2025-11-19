Palangoje sudegino BMW

Antradienio naktį, 3.25 val., Palangoje, Vasaros gatvėje, prie daugiabučio namo, suliepsnojo juridiniam asmeniui priklausantis, bet privataus asmens naudojamas automobilis BMW.
Kai atvyko ugniagesiai, 2015 metais pagamintas automobilis jau degė atvira liepsna.
Nuo šios mašinos nukentėjo greta stovėjęs automobilis „Toyota Yaris“.
Ugniagesiai po 25 minučių raportavo apie gaisro lokalizavimą.
BMW ugnis suniokojo nepataisomai. Gaisro metu išdegė automobilio variklio skyrius, prietaisų skydelis, termiškai paveiktas salonas.
Gelbėtojai spėjo atjungti akumuliatorių.
Ugniagesiai pranešė policininkams įtariantys, kad gaisras kilo ne dėl techninių priežasčių, o buvo sukeltas tyčia.
Todėl Palangos policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kol kas apie abiejų automobilių savininkams padarytą žalą nepranešama.
Pareigūnai tikisi, kad ekspertai patikslins, ar mašina tikrai buvo padegta.
Tuo pačiu metu tiriamos visos versijos. Tyrėjai aiškinsis apie automobilį naudojusio asmens ryšius, veiklą, ar jam galėjo dėl ko nors kurti keršto planus.
Jei bus nustatytas kaltininkas, jam už turto sunaikinimą visuotinai pavojingu būdu grės arešto arba laisvės atėmimo iki penkerių metų bausmė.
(be temos)