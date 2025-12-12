Parduotuvėje Klaipėdoje mirė moteris

Kelias savaites artimieji neturėjo žinių apie Kiškėnuose gyvenantį 55-erių vyrą. Artimieji jo pasigedo prieš kelias savaites. Policijos pagalbos jie paprašė neseniai, bet pareigūnai jau kelias dienas ieškojo blogai matančio, vienišo vyro.
Neįgalus vyras tvarkėsi savo namuose vienas, artimiausias žmogus – mama – gyvena Klaipėdoje.
Klaipėdos rajono policininkai buvo pasitelkę kinologus su tarnybiniais šunimis, išmokytais ieškoti dingusių žmonių. Vyro ieškota dažniausiai jo lankytose vietose.
Paieškos baigėsi ketvirtadienį prieš pietus, kai netoli dingusio vyro namų, upelyje, žmonės rado jo kūną.
Kita netikėta mirtis ketvirtadienio popietę, apie 16 val., viešoje vietoje ištiko 80-metę. Ji staiga sukniubo maisto parduotuvėje M. Mažvydo alėjoje.
Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stoties medikai ilgokai gaivino moterį, bet gyvybė nesugrįžo, beliko konstatuoti mirties faktą.
Tyrėjai laukia teismo medicinos ekspertų išvadų.
