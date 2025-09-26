Pareigūnais prisistatę ir rusiškai bendravę sukčiai įtikino senolį atiduoti banko kortelę

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį, 15.30 val., į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1953 m.).
Jis pareiškė, kad trečiadienio vakarą Klaipėdoje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys. Jie bendravo rusų kalba ir, prisistatę policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo banko mokėjimo kortelę. Vėliau iš jos buvo išgryninti pinigai – 15,2 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Tas, kas neteisėtai inicijavo ar atliko vieną ar daugiau finansinių operacijų viena ar daugiau svetimų, netikrų ar suklastotų elektroninių mokėjimo priemonių arba neteisėtai panaudodamas vieną ar daugiau svetimų elektroninių mokėjimo priemonių ar jų naudotojo tapatybės patvirtinimo priemonių duomenis, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
(be temos)
(be temos)