Patruliuojantys pareigūnai užfiksavo chuliganiškai vairavusius nepilnamečius

Kadangi toks vairavimas laikomas chuliganišku, policijos pareigūnai už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus vairuotojams pradėjo administracinių nusižengimų teisenas. Vienas iš vairuotojų vairavo transporto priemonę neįgijęs tam teisės. Nustatyta, kad pažeidėjų amžius – nuo 15 iki 16 metų. Į įvykio vietą buvo iškviesti nepilnamečių tėvai, kuriems buvo perduoti jų vaikai.
Policija primena, kad toks neatsakingas elgesys kelyje gali turėti skaudžių pasekmių. Pareigūnai ragina tėvus pasirūpinti tinkama vaikų priežiūra, bei pasidomėti, kur ir kokiomis aplinkybėmis jų nepilnamečiai leidžia laiką.
Policija skatina suprasti, kad Kelių eismo taisyklės yra skirtos pačių vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumui, o atsakingas elgesys padedaišvengti nelaimingų įvykių.
