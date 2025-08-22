 Patruliuojantys pareigūnai užfiksavo chuliganiškai vairavusius nepilnamečius

2025-08-22 12:06
Pranešimas spaudai

Rugpjūčio 20 d. apie 20.20 val. Kretingos rajone, kelyje Klaipėda – Triušiai – Kretinga, tarnybiniais motociklais patruliuojantys Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai, pastebėjo grupelę motorolerių vairuotojų, iš kurių keli vairavo pažeisdami kelių eismo taisykles – jų vairavimas kėlė pavojų eismo saugumui mat asmenys vairavo staigiai didindami važiavimo greitį ir keldami priekinius ratus, dėl ko kilo rizika įvykti eismo įvykiui ar galėjo kilti avarinė situacija.

 

Patruliuojantys pareigūnai užfiksavo chuliganiškai vairavusius nepilnamečius / Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato nuotr.

Kadangi toks vairavimas laikomas chuliganišku, policijos pareigūnai už Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus vairuotojams pradėjo administracinių nusižengimų teisenas. Vienas iš vairuotojų vairavo transporto priemonę neįgijęs tam teisės. Nustatyta, kad pažeidėjų amžius – nuo 15 iki 16 metų. Į įvykio vietą buvo iškviesti nepilnamečių tėvai, kuriems buvo perduoti jų vaikai.

Policija primena, kad toks neatsakingas elgesys kelyje gali turėti skaudžių pasekmių. Pareigūnai ragina tėvus pasirūpinti tinkama vaikų priežiūra, bei pasidomėti, kur ir kokiomis aplinkybėmis jų nepilnamečiai leidžia laiką.

Policija skatina suprasti, kad Kelių eismo taisyklės yra skirtos pačių vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumui, o atsakingas elgesys padedaišvengti nelaimingų įvykių.

