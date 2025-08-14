Naktį miesto gatvėse – gaudynės: bėglę vijosi keli policijos ekipažai

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, pranešimas apie galbūt neblaivų asmenį, vairuojantį automobilį „Toyota Auris“, gautas 22.12 val.
Minėtą automobilį judria gatve vijosi daug policijos ekipažų. Klaipėdiečiai šiuos vaizdus fiksavo iš savo mašinų ar per namų langus, o įrašus skelbė socialiniuose tinkluose.
Viename jų matyti, kaip iš visų pusių užblokavę bėglės mašiną policininkai vairuotoją paguldė ant žemės. Moters automobilis buvo sustabdytas maždaug po ketvirčio valandos nuo pranešimo Statybininkų prospekte.
Kaip teigė policijos atstovai, vairuotoja, gimusi 1979 m., buvo blaivi. Įtarta, kad jai sutriko sveikata.
Nustatyta, kad moteris neturi teisės vairuoti, automobilis neapdraustas privalomuoju draudimu.
Jos atžvilgiu pradėta administracinė teisena pagal keturis straipsnius, ji kaltinama pavojingai bei chuliganiškai manevravusi gatvėmis ir pažeidusi ne vieną Kelių eismo taisyklių punktą.
