 Naktį miesto gatvėse – gaudynės: bėglę vijosi keli policijos ekipažai

Naktį miesto gatvėse – gaudynės: bėglę vijosi keli policijos ekipažai

2025-08-14 11:31 klaipeda.diena.lt inf.

Trečiadienį vakare didžiulis policijos automobilių keliamas triukšmas suneramino pietinės Klaipėdos pusės gyventojus. Pareigūnai vijosi reikalavimui sustoti nepaklususią automobilio vairuotoją.

Policija
Policija / Asociatyvi freepik.com nuotr.

Klaipėdos miesto policijos komisariato pareigūnų teigimu, pranešimas apie galbūt neblaivų asmenį, vairuojantį automobilį „Toyota Auris“, gautas 22.12 val.

Minėtą automobilį judria gatve vijosi daug policijos ekipažų. Klaipėdiečiai šiuos vaizdus fiksavo iš savo mašinų ar per namų langus, o įrašus skelbė socialiniuose tinkluose.

Viename jų matyti, kaip iš visų pusių užblokavę bėglės mašiną policininkai vairuotoją paguldė ant žemės. Moters automobilis buvo sustabdytas maždaug po ketvirčio valandos nuo pranešimo Statybininkų prospekte.

Kaip teigė policijos atstovai, vairuotoja, gimusi 1979 m., buvo blaivi. Įtarta, kad jai sutriko sveikata.

Nustatyta, kad moteris neturi teisės vairuoti, automobilis neapdraustas privalomuoju draudimu.

Jos atžvilgiu pradėta administracinė teisena pagal keturis straipsnius, ji kaltinama pavojingai bei chuliganiškai manevravusi gatvėmis ir pažeidusi ne vieną Kelių eismo taisyklių punktą.

Šiame straipsnyje:
bėgo nuo policijos
policija
vairuotoja
neturėjo teisės vairuoti
Kelių eismo taisyklių pažeidimai
gaudynės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Jo
Rašykit tiesa , matyt girta xoxluška , o ji turi neliečiamybe , o ukranoj viskas galima , suprasti ir atleisti , jie šventi .
2
-2
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų