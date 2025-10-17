 Policija prašo pagalbos: dingo iš namų Šilutės rajone išėjusi Vaida Būdvytytė

2025-10-17 10:41
ELTOS inf.

Policija ieško Šilutės rajone dingusios be žinios Vaidos Būdvytytės.

Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), moteris, gimusi 1972 metais, išėjo iš namų, esančių Vainuto seniūnijoje, Girininkų kaime, Šūsties gatvėje, ir negrįžo.

Anot policijos, dingusi moteris yra stambaus kūno sudėjimo, apie 167 cm ūgio, rudos spalvos plaukų. V. Būdvytytė turi sveikatos problemų.

Žinančius šios moters buvimo vietą ar turinčius kitos tyrimui vertingos informacijos, prašoma nedelsiant pranešti Tauragės (AVPK) Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams, tel. Nr. +370 700 6430 arba skambinti skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112.

