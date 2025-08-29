Dingo vilnietis Igoris: paieškos veda į uostamiestį

Anot policijos, šių metų rugpjūčio 25 d. jaunas vyras išėjo iš namų Vilniuje, Parko g., ir negrįžo.
Dingusio vyro požymiai: apie 183 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas galimai vilkėjo juodą striukę ir žalią džemperį, mūvėjo juodas kelnes, avėjo juodas basutes.
Ypatingi požymiai: vyras šlubuoja po neseniai atliktos kojos operacijos. Galimai lankytinos vietos: maitinimo įstaigos, kino teatras. Paskutinė žinoma vieta – Klaipėdos miestas.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ir galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Tomu Baliukevičiumi, tel. +370 672 42820, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
