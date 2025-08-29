 Dingo vilnietis Igoris: paieškos veda į uostamiestį

– vyras po operacijos šlubuoja
2025-08-29 17:24 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus pareigūnai ieško dingusio be žinios Igor Lipin (gim. 2002 m.) ir prašo visuomenės pagalbos.

Igor Lipin

Anot policijos, šių metų rugpjūčio 25 d. jaunas vyras išėjo iš namų Vilniuje, Parko g., ir negrįžo.

Dingusio vyro požymiai: apie 183 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo. Išeidamas galimai vilkėjo juodą striukę ir žalią džemperį, mūvėjo juodas kelnes, avėjo juodas basutes.

Ypatingi požymiai: vyras šlubuoja po neseniai atliktos kojos operacijos. Galimai lankytinos vietos: maitinimo įstaigos, kino teatras. Paskutinė žinoma vieta – Klaipėdos miestas.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, mačiusius šį vyrą ir galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniuoju tyrėju Tomu Baliukevičiumi, tel. +370 672 42820, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

