Policijos pareigūnai sukelti ant kojų: išėjęs į mokyklą dingo paauglys Drąsius

Kaip teigė Panevėžio apskrities policijos pareigūnai, apie nepilnametį artimieji neturi jokių žinių nuo spalio 15 d. apie 7.40 val.
Dingusiojo požymiai: 178 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo. Vilkėjo mėlyną striukę, panašią į megztinį, galimai pilkas sportines kelnes ir avėjo juodus „Puma“ sportinius batus.
Asmenis, galinčius suteikti vertingos informacijos apie nepilnamečio buvimo vietą, policija prašo pranešti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio miesto ir rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyresniajai tyrėjai Grėtai Steponaitytei telefonu +370 664 22 629, el. p. [email protected]
