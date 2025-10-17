Rasta anksčiau Šilutės rajone dingusi moteris (Atnaujinta) 2025-10-17 14:00 ELTOS inf. Policija rado Šilutės rajone anksčiau dingusią Vaidą Būdvytytę (gim. 1972 m.). Miesto pulsas „Supernamai“ 2025 Klaipėdoje: čempionatas, naujienos ir sprendimai jūsų namams Išskirtinė medžiaga Šalies pulsas Drąsios profesionalės: medikių patirtis fronte Išskirtinė medžiaga 46 Šalies pulsas Kaip neįsileisti Trojos arklio į Europos kultūrą Kaip pranešė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK), moteris rasta sveika ir gyva. Šiame straipsnyje: Vaida Būdvytytė ieško policija dingo be žinios Naujausi komentarai Komentaras Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Autorius Apie teksto formatus Komentarai HTML žymės neleidžiamos. Jūsų vardas Atšaukti Leave this field blank Komentarų nėra Susijusios naujienos Policijos pareigūnai sukelti ant kojų: išėjęs į mokyklą dingo paauglys Drąsius dvi dienas – jokių žinių 2 Sostinės policija prašo pagalbos: Italijoje dingo lietuvis Išėjęs iš namų Tauragės rajone be žinios dingo Stasys: gal matėte? – vyras turi sveikatos problemų Dingo vilnietis Igoris: paieškos veda į uostamiestį – vyras po operacijos šlubuoja Daugiau naujienų
