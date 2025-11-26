 Statybininkų prospekte degė namas

Statybininkų prospekte degė namas

2025-11-26 10:56
Asta Aleksėjūnaitė

Klaipėdoje trečiadienio rytą kilo gaisras ūkiniame pastate, kuriame buvo įrengtos ir gyvenamosios patalpos. Ugniagesiai gaisrą gesino trimis cisternomis.

Statybininkų prospekte degė namas
Statybininkų prospekte degė namas / „Klaipėdos“ skaitytojo nuotr. 

Nelaimė nutiko gyvenamojo namo kieme, kur stovi garažas. Šio pastato palėpėje buvo įrengtos gyvenamos patalpos.

Kadangi pastate gaisro metu nebuvo kūrenama krosnis, kol kas neaišku dėl ko kilo gaisras.

Į įvykio vietą atvyko trys cisternos. Gaisrą pavyko lokalizuoti, nors pastatas degė atvira liepsna.

„Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.

Ugniagesių pajėgos saugojo gyvenamąjį namą nuo liepsnų išplitimo.

Iš ūkinio pastato ugniagesiai išnešė 5 litrų talpos dujų balioną.

Kadangi ugnis išplito į pastato mansardinį aukštą, teko ardyti dalį dvišlaičio stogo, dengto šiferiu.

Medikų pagalbos neprireikė, uostamiesčio ugniagesių komanda neprašė papildomų kolegų pajėgų. 

Šiame straipsnyje:
gaisras Statybininkų prospekte
gaisras klaipėdoje
degė namas Klaipėdoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
geriau
pakomentuosiu "Savanoris Ričardas iš Ukrainos grįžo amputuota koja:" "jis yra labai ptenkintas"
2
-1
Visi komentarai (1)

Daugiau naujienų