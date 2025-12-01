Uostamiestį paralyžiavo avarijos – sudaužyta keturiolika automobilių

Policijos duomenimis, per mažiau nei valandą keliuose buvo sudaužyta keturiolika automobilių.
Pirmoji avarija uostamiestyje fiksuota 7.19 val.
Buvo pranešta, kad Liepojos gatvėje susidūrė du automobiliai.
7.35 val. policijos budėtojai gavo pranešimą, kad Minijos ir Jūrininkų sankryžoje nuo kelio nuvažiavo „Škoda“ automobilis. Incidentas fiksuotas 7.35 val.
Sudėtingiausia situacija pirmadienį buvo magistralėje ir Jakų žiedinėje sankryžoje. Čia spūstyse laiką gaišo daugybė žmonių.
7.49 val. fiksuota avarija Vilniaus plente. Pranešta, kad susidūrė trys automobiliai.
Dėl to automobiliai stovėjo praktiškai visame kelyje nuo Jakų estakados.
Tikėtina, kad automobilio „Škoda“ vairuotojas staiga stabdė, tad į jo galą atsitrenkė automobilis „Ford“, o į šio galą pylė dar ir „Audi“ automobilis.
Vairuotojai pirmadienio rytą dalijosi pastebėjimais, kad daugybė eismo dalyvių nesilaikė tinkamų atstumų.
Važiuojantys nuo Gargždų pusės taip pat stovėjo ilgiausioje eilėje, nes ties „Mercedes“ centru susidūrė net keturi automobiliai.
Gyventojai pasakojo, kad kelionė į uostamiestį pirmadienio rytą kai kam truko visą valandą.
Kaip tyčia, dar viena avarija nutiko ties nusukimu į Gargždus.
Saulažolių kaimo ribose, ant viaduko susidūrė du automobiliai. Šis įvykis fiksuotas 8.10 val.
Dar viena avarija nutiko Palangoje. Čia Vidurdienio gatvėje susidūrė du automobiliai.
