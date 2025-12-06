Uostamiestyje automobilis kliudė pagyvenusį dviratininką

Oficialiuose dokumentuose užfiksuota, kad šis eismo įvykis atsitiko apie 17 val.
55-erių moteris vairavo automobilį „Audi“. Šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje ji suko į dešinę ir nepastebėjo pėsčiųjų perėja atvažiuojančio dviratininko.
76 metų vyras, važiavęs dviračiu, buvo partrenktas ir susižeidė.
Teko kviesti greitąją medicinos pagalbą.
Pareigūnai atvyko į avarijos vietą, užfiksavo jos aplinkybes ir pradėjo ikiteisminį tyrimą.
17 val. šį apsiniaukusį ir lietingą gruodį Klaipėdoje jau būna tamsu.
Pareigūnai aiškinsis, ar dviračio lempa apšvietė taką, ar nelaimė įvyko vairuotojai pristigus atidumo.
Panašūs incidentai nėra reti, pareigūnai pastebi, kad dviratininkai patys neretai būna nepakankamai atidūs ir nepasirūpina savo saugumu. Kita vertus, posūkis į dešinę yra vienas tų manevrų, kai vairuotojai kliudo per perėją važiuojančius paspirtuku ar dviračiu asmenis.
