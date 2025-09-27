Per avariją Elektrėnų savivaldybėje nukentėjo dviratininkas

Skelbiama, jog penktadienį apie 7.44 val. Elektrėnų savivaldybėje, Užkryžių kaime, lygiareikšmių kelių sankryžoje 1983 m. gimęs vyras, vairuodamas dviratį nepraleido ir susidūrė su pirmumą turėjusiu automobiliu „Audi“, kurį vairavo 1983 m. gimusi moteris.
Eismo įvykio metu nukentėjo dviratininkas. Dėl sužalojimų jis buvo paguldytas į ligoninę.
Surinkta medžiaga dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
