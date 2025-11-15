Vaizdai iš įvykio vietos: Mažeikių rajone – didžiulis gaisras

Gaisras kilo lapkričio 15 d. prieš 18 val.
Anot liudininkų, kurie informaciją girdi iš atvykusių ugiagesių, tikėtina, kad degančiame gyvenamajame name gali būti žmogus – čia gyvenęs vyresnis vyras. Kaip spėjama, liepsnos galėjo įsilplieksti nuo neatsargaus rūkymo, tačiau tikslią priežastį dar turės nustatyti ekspertai.
„Kaimynai sako, kad šeimininkas gali būti namo viduje, nes jo vežimėlis buvo prie lauko durų, o jis be vežimėlio niekur neina, nes nepavaikšto“, – šiurpą keliančią informaciją pateikė nelaimės liudininkai.
Skaitytojos vaizdo įrašas
Grėsmingiausią situaciją gali sukelti dujų balionas, esantis namo viduje. Baiminamasi sprogimo.
Šalia gaisro židinio esančio namo gyventojai baiminasi, kad supleškės ir jų turtas.
„Tačiau į nelaimės vietą labai operatyviai atvykę ugniagesiai kaimynus ramina – vėjo nėra, todėl grėsmė jų turtui yra mažesnė“, – portalui pasakojo nelaimės liudininkai.
Po 18 val. ugnis jau buvo apėmusi visą namą.
Skaitytojos vaizdo įrašas
„Ugniagesių cisternos ištuštėjo, ieško vandens telkinio. Viena ugniagesių autocisterna jau išvyko prisipildyti vandens“, – sakė esantieji nelaimės vietoje.
Skaitytojos vaizdo įrašas
Kiek vėliau liudininkai papildė informaciją, kad liepsnos suvaldytos. Sulaukta ir naujos informacijos apie namo šeimininką.
„Šiandien jis buvo nuėjęs pas draugą, tada pasakė, kad eina namo. Miegamajame, kuris, kol kas nepatvirtintais duomenimis, ir buvo gaisro židinys, vyras ir rūkydavo. Todėl vis labiau linkstama prie minties apie neatsargų rūkymą“, – tikino įvykio vietoje vis dar esantys portalo skaitytojai.
Anot jų, būtent miegamajame ugniagesiai ir ieško galimai ten esančio namo šeimininko. Tačiau paieškas sunkina užkritusi pertvara.
