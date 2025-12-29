Gaisras dvare pasiglemžė visą žmonių turtą: buvo chaosas, ugnis plito neįtikėtinai greitai

„Sekmadienio naktį mūsų šeimą ištiko skaudi nelaimė. Dėl neatsargaus kito žmogaus elgesio kilo gaisras, kurio metu sudegė į Nacionalinį paveldo sąrašą įtrauktas Rodžios dvaras. Jame gyveno mano vyro mama su vyru – Rasa B. ir Deimantas M., – apie nelaimę rašė Brigita Baliukonienė. – Tą naktį visi buvome kartu – keturi suaugusieji ir du vaikai.“
Moteris pasakojo, kad apie ketvirtą valandą ryto pažadino stogo spragsėjimas. „Iš karto supratome, kas vyksta. Prasidėjo chaosas, ugnis plito neįtikėtinai greitai. Spėjome visi išbėgti į lauką. Sunku net pagalvoti, kas būtų nutikę, jei būtume pabudę vos dešimt minučių vėliau… Deja, vyro mamos pusėje neliko visiškai nieko. Butas buvo neseniai suremontuotas, jame buvo visas jų gyvenimas, kuris per akimirką virto pelenais. Šiandien šeima liko be namų, be daiktų, be saugios vietos grįžti. Šiuo metu jiems labai reikalinga pagalba. Kiekvienas geras žodis, pasidalinimas ar parama yra be galo svarbūs ir reikalingi. Iš anksto dėkojame kiekvienam, kuris neliks abejingas“, – teigė pašnekovė.
Šiuo metu nelaimės ištikti artimieji glaudžiasi pas pašnekovę. Anot B. Baliukonienės, artimųjų turtas nebuvo apdraustas.
Pašnekovės vaizdo įrašas.
Jos artimieji nenukentėjo, tačiau liepsnos nusinešė kaimyno gyvybę. Kaip pranešė Policijos departamentas, užgesinus gaisrą name Alytaus rajone, rastas mirusio vyro kūnas.
Jo duomenimis, 1968 metais gimusio vyro kūnas rastas sekmadienį, apie 8.53 val. Rodžios kaime.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, pranešimas apie gaisrą Dvaro gatvėje gautas sekmadienį paryčiais, 04.01 val. Atvykus ugniagesiams daugiabutis gyvenamasis namas (20x14m) degė atvira liepsna, stogas sukritęs. Per butų langus veržėsi ugnis.
Gaisro metu nudegė pastato stogas, išdužo langai, aprūko sienos, išdegė trys name esantys butai su juose buvusiais baldais, namų apyvokos daiktais. Namas – keturių butų, vieno aukšto, mūrinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu.
Dūmų detektorius name buvo.
Norintys ir galintys paaukoti, gali tai padaryti šiais rekvizitais:
Pavedimo paskirtis (Parama nukentėjus nuo gaisro)
DARIUS BALIUKONIS LT347300010115295778
DEIMANTAS MUCHA LT267189900538724615
