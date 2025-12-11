Gaisras kilo Kuršėnuose.
Žuvęs vyras buvo gimęs 1962 metais. Dar vienas 1969 metais gimęs vyras pristatytas į ligoninę dėl kūno nudegimų bei galimai apsinuodijimo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Per gaisrą bute Šiaulių rajone žuvo vyras, ketvirtadienį pranešė policija.
Gaisras kilo Kuršėnuose.
Žuvęs vyras buvo gimęs 1962 metais. Dar vienas 1969 metais gimęs vyras pristatytas į ligoninę dėl kūno nudegimų bei galimai apsinuodijimo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Naujausi komentarai