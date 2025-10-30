Mįslinga dingusio vyro mirtis: artimieji pasidalijo jautria žinute

„Prašau visų, kuriuos palietė mūsų Armino istorija, visų, kurie susimąstė apie saugumą mieste, tų, kuriems rūpi Jūsų asmeninis, vaikų ir artimųjų saugumas, atneškite ir uždekite Arminui žvakelę į jo žūties vietą!
Ši istorija negali būti nutylėta ir užglaistyta. Šios istorijos kaina buvo per brangi! Ir miestas privalo imtis priemonių žmonių saugumui užtikrinti, ypač tokiose vietoje kaip prie klubų... Nėra normalu, kai žmogus miesto centre trims dienoms prasmenga skradžiai ir neaiškiomis aplinkybėmis yra randamas negyvas.
Parodykime Arminui, kad jeigu nesugebėjome apsaugoti jo gyvybės, sugebėsime apsaugoti bent jo atminimą. Neleiskite šiai istorijai užgesti be jokių miesto savivaldybės veiksmų. Tai nėra eilinė tragedija, kurią po savaitės galima užmiršti.
Meras neseniai rašė, jog „svetimo skausmo nebūna“. Manau, dabar mes galime stebėti ir pamatyti savivaldybės reakciją bei įsitikinti, ar svetimas skausmas užjaučiamas tik tada, kai tas skausmas yra reklama miestui. Stiprūs žmonės problemas sprendžia, o ne dangsto. Tokių istorijų dėka išsifiltruoja ne tik bailių, bet ir didvyrių galvos. O taip pat labai pasimato ir abejingi veidai...
Parodykime visiems, kad mes nesame abejingi, parodykime, kad žmogaus gyvybė tai nėra šiaip eilinis vienetas. Prašau, nepamirškime Armino ir šios istorijos...
Ir lai tokia tragedija kurortinio miesto centre būna ne tik pirma, bet ir paskutinė. Bet šis klausimas priklausys nuo jūsų, druskininkiečiai, atsakomybės. Parodykime Druskininkų savivaldybei, jog savo mieste mes norime būti saugūs.
Atneškite žvakelę Arminui, nušvieskime jam paskutinę kelionę ir paverskime tą baisų kampą ir baisius savaitgalio prisiminimus nors kiek šviesesne vieta! Lai žvakių ugnis įneš vilties, kad visgi 21 amžiuje mūsų gyvybė yra svarbi ir kažkas ją saugo“, – feisbuke rašė artimieji.
Primename, kad 1991 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas spalio 21-osios vakarą 18.55 val. Druskininkuose esančioje Vilniaus alėjoje, vandens parko prieigose.
Pasak Alytaus apskrities policijos atstovės Kristinos Janulevičienės, pirminiais įvykio vietoje dirbusio medicinos eksperto duomenimis, A. Pado mirtis – nesmurtinė. Atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
„Pirmiausia, policijos ekipažai vyko į vietas, kur jis, galimai, galėjo būti. Apklausė aplinkinių įmonių, įstaigų darbuotojus, peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Vietos, kur buvo rastas kūnas, vaizdo kameros neapima – vaizdas nutrūksta. Taip pat buvo pasitelktas dronas, kinologai su šunimis. Ugniagesiai gelbėtojai žvalgė Nemuną, nes buvo keliamos įvairios versijos“, – detalizavo K. Janulevičienė.
Pašnekovė pripažino – vieta, kur buvo rastas A. Pado lavonas, yra labiausiai neįtikima.
K. Janulevičienės teigimu, mirusio vyro kūną rado artimieji.
A. Padas, gyvenęs Lazdijų rajone, Seirijų miestelyje, spalio 18 d. išvažiavo jam priklausančiu automobiliu „Ford Mustang“ pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios. Paskutinį kartą ieškotas vyras buvo pastebėtas Druskininkų klube „Aqua“, esančiame tame pačiame komplekse kaip ir vandens parkas, bei vietiniuose lošimo namuose.
Naujausi komentarai