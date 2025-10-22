Mįslinga dingusio vyro mirtis: nuošalioje vietoje lavoną rado artimieji, šalia – statūs laiptai

1991 metais gimusio vyro kūnas buvo rastas spalio 21-osios vakarą, 18.55 val., Druskininkuose esančioje Vilniaus alėjoje, vandens parko prieigose.
Pasak Alytaus apskrities policijos atstovės Kristinos Janulevičienės, pirminiais įvykio vietoje dirbusio medicinos eksperto duomenimis, A. Pado mirtis – nesmurtinė. Šiuo metu atliekamas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Laukiama detalių išvadų.
„Apie dingusį be žinios asmenį pranešimą policijos pareigūnai gavo sekmadienį. Pirmiausia, policijos ekipažai vyko į vietas, kur jis, galimai, galėjo būti. Apklausė aplinkinių įmonių, įstaigų darbuotojus, peržiūrėjo vaizdo stebėjimo kamerų įrašus. Vietos, kur buvo rastas kūnas, vaizdo kameros neapima – vaizdas nutrūksta. Taip pat buvo pasitelktas dronas, kinologai su šunimis. Ugniagesiai gelbėtojai žvalgė Nemuną, nes buvo keliamos įvairios versijos“, – detalizavo K. Janulevičienė.
Pašnekovė pripažino – vieta, kur buvo rastas A. Pado lavonas, yra labiausiai neįtikima. „Buvo patikrintos visos teritorijos – tiek esančios arčiau, tiek toliau. Kinologai vakar dirbo nuo ankstaus ryto iki vėlaus vakaro. Išbraidė visas pakrūmes, pagriovius ir panemunę. Kūnas rastas neįtikimoje, labai nuošalioje vietoje. Ten – statūs laiptai“ – akcentavo Alytaus apskrities policijos atstovė.
K. Janulevičienės teigimu, mirusio vyro kūną rado artimieji.
Primename, kad A. Padas, gyvenęs Lazdijų rajone, Seirijų miestelyje, praėjusį šeštadienį išvažiavo jam priklausančiu automobiliu „Ford Mustang“ pas draugą į Druskininkus ir dingo be žinios. Paskutinį kartą ieškotas vyras buvo pastebėtas Druskininkų klube „Aqua“, esančiame tame pačiame komplekse kaip ir vandens parkas, bei vietiniuose lošimo namuose.
