Nevaikiški vaikų žaidimai: dvylikametis apdegino devynmetį

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2017 metais gimęs mažametis sausio 17 d. apie 22 val. iš Vilkaviškio rajone esančių namų pirmiausia buvo atvežtas į Vilkaviškio ligoninę bei tą patį vakarą išgabentas į Kauną.
Pirminiais duomenimis, vaikas tą pačią dieną apie 20.30 val. nudegimus patyrė kitam mažamečiui, gimusiam 2014 metais, papurškus aerozoliniu purškalu į orą ir jį padegus žiebtuvėliu.
Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
