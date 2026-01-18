 Nevaikiški vaikų žaidimai: dvylikametis apdegino devynmetį

2026-01-18 09:22
Karolina Konopackienė (ELTA)

Šeštadienio vakarą į Kauno ligoninę iš Vilkaviškio buvo atvežtas nudegimus patyręs berniukas.

Kaip pranešė Policijos departamentas, 2017 metais gimęs mažametis sausio 17 d. apie 22 val. iš Vilkaviškio rajone esančių namų pirmiausia buvo atvežtas į Vilkaviškio ligoninę bei tą patį vakarą išgabentas į Kauną.

Pirminiais duomenimis, vaikas tą pačią dieną apie 20.30 val. nudegimus patyrė kitam mažamečiui, gimusiam 2014 metais, papurškus aerozoliniu purškalu į orą ir jį padegus žiebtuvėliu.

Policija surinko medžiagą ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

