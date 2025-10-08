Sėkminga paieškų atomazga: medikams perduota miške sušalusi ir nusilpusi senolė

Pasak Telšių apskrities policijos pareigūnų, spalio 7 d. buvo gautas pranešimas apie dingusią 88 metų moterį. Kaip teigta, spalio 6-osios rytą ji išvyko iš namų Telšiuose.
Pirminė informacija rodė, kad moteris galėjo vykti Varnių kryptimi. Tai patvirtino ir liudininkai: vienas iš jų pasakojo, kad tą rytą matė moterį autobuse. Policijos pareigūnai nedelsdami susisiekė su Telšių autobusų stotimi ir vairuotoju, kuris tądien vežė keleivius Varnių kryptimi. Vairuotojas prisiminė moterį ir patvirtino, kurioje vietoje ji išlipo. Ši detalė leido nustatyti paieškos teritoriją.
Į paieškas buvo pasitelktos gausios pajėgos – apie 20 policijos pareigūnų, kinologas su tarnybiniu šunimi, ugniagesių gelbėtojų komanda bei Šiaulių Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dronas. Paieškos vyko miškingoje ir pelkėtoje teritorijoje, maždaug 30 km atstumu nuo Telšių. Buvo naudojama speciali paieškos įranga: termovizoriai bei radijo ryšio priemonės.
Pareigūnai nuolat palaikė ryšį su moters artimaisiais ir stebėjo galimus telefono signalus, tačiau senjorės telefonas, nors ir veikė, į skambučius ji neatsakė. Kai, vis dėlto, pavyko susisiekti, senjorė pateikė klaidingą informaciją apie savo buvimo vietą.
Laimė, spalio 7 d. apie 16 val. moteris buvo rasta kelyje Telšiai–Varniai–Laukuva, ties Utelės pelke. Ji gyva, tačiau sušalusi ir nusilpusi, nedelsiant perduota greitosios medicinos pagalbos medikams.
„Nuoširdžiai dėkojame visiems, prisidėjusiems prie paieškos: policijos pareigūnams, ugniagesiams gelbėtojams, autobusų stoties darbuotojams bei pilietiškiems žmonėms, kurie dalijosi informacija ir padėjo nustatyti svarbius faktus. Šis įvykis dar kartą parodė, kokia svarbi yra vienybė ir bendras reagavimas, kai kiekviena minutė gali būti lemiama“, – rašoma Telšių apskrities policijos feisbuke.
