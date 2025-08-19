 „Tikrai nekvėpuoja“: po iškvietimo – žaibiška paramedikų reakcija

Į gyvenimą sugrąžino du vyrus
2025-08-19 16:03 klaipeda.diena.lt inf.

Greitosios medicinos pagalbos tarnybos (GMPT) darbuotojai po sėkmingų gaivinimų išgelbėjo dviejų vyriškių gyvybės.

Kaip skelbė GMPT, pirmasis incidentas įvyko rugpjūčio 6 d. 9.48 val.

Gautas iškvietimas, kad Simno mieste „tikrai nekvėpuoja“ žmogus. Po 4 minučių brigada jau buvo įvykio vietoje, lauke ant suoliuko rastas susmukęs vyras.

„Žmogų buvo ištikusi klinikinė mirtis, kai nėra kraujotakos, nekvėpuoja, stebimas skilvelių virpėjimas, atliekama defibriliacija“, – pasakojo paramedikas Gytenis Brazauskas. 

Atlikus defibriliaciją, atsirado pulsas. Toliau tęsti specializuoto gaivinimo veiksmai, G. Brazausko ir GMP automobilio vairuotojo-pagalbinio darbuotojo Juozo Packevičiaus pastangų dėka buvo atkurta paciento spontaninė kraujotaka. 

Pacientas buvo skubiai transportuojamas į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pakeliui į pagalbą atvyko ir antroji GMP brigada – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Rasa Dudavičienė ir paramedikas-vairuotojas Vaidas Olerta, kurie padėjo transportuojant vyrą. 

Pacientas perduotas jau laukiantiems skubios pagalbos skyriaus medikams, kurie vyrui suteikė tolimesnę medicininę pagalbą. Nuo skambučio priėmimo dispečerinėje iki paciento pristatymo į ligoninę praėjo 39 minutės.

„Tik vėliau supranti, kad bendrom pastangom bei kelių įstaigų operatyviu, komandiniu darbu žmogui suteikta galimybė gyventi“, – džiaugėsi G. Brazauskas.

Tos pačios dienos pavakarę R. Dudavičienė ir V. Olerta gavo kitą pranešimą: vyras nesąmoningas, nekvėpuoja, nualpo. 

Buvo aktyvuota dar viena brigada – paramedikė Karolina Čiakaitė ir paramedikas-GMP automobilio vairuotojas Mindaugas Mereškevičius. Šį kartą brigados skubėjo į Alytaus rajono Pivašiūnų seniūniją.

Atvykus vyras rastas gaivinamas namiškių – šie netaupydami jėgų nepriekaištingai vykdė dispečerės telefonu duodamus nurodymus. Atvykę medikai perėmė paciento gaivinimą.

„Įjungus monitorių pamatėme skilvelių virpėjimą, po dviejų defibriliacijų ritmas pasikeitė į EMD, o po trečios defibriliacijos atkūrėme spontaninę kraujotaką“, – sakė R. Dudavičienė. 

Darnus komandinis darbas neliko be rezultatų – transportuojant pacientą į S. Kudirkos ligoninę jis pradėjo pats kvėpuoti, atsimerkė bei atgavo sąmonę. Vyras perduotas į priėmimo-skubios pagalbos skyriaus medikų rankas.

„Šiuo atveju labai svarbu tai, kad šeimos nariai vykdė dispečerio telefonu duodamus tikslius nurodymus“, – teigė R. Dudavičienė. 

Dispečeris visada paaiškina, kaip atlikti pradinį gaivinimą, ką reikia daryti, kaip įvertinti būklę, kur padėti rankas, kiek spausti. Visų šių žmonių pastangų dėka į gyvenimą grąžintas 58-erių Alytaus rajono gyventojas.

