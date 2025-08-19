„Tikrai nekvėpuoja“: po iškvietimo – žaibiška paramedikų reakcija

Kaip skelbė GMPT, pirmasis incidentas įvyko rugpjūčio 6 d. 9.48 val.
Gautas iškvietimas, kad Simno mieste „tikrai nekvėpuoja“ žmogus. Po 4 minučių brigada jau buvo įvykio vietoje, lauke ant suoliuko rastas susmukęs vyras.
„Žmogų buvo ištikusi klinikinė mirtis, kai nėra kraujotakos, nekvėpuoja, stebimas skilvelių virpėjimas, atliekama defibriliacija“, – pasakojo paramedikas Gytenis Brazauskas.
Atlikus defibriliaciją, atsirado pulsas. Toliau tęsti specializuoto gaivinimo veiksmai, G. Brazausko ir GMP automobilio vairuotojo-pagalbinio darbuotojo Juozo Packevičiaus pastangų dėka buvo atkurta paciento spontaninė kraujotaka.
Pacientas buvo skubiai transportuojamas į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pakeliui į pagalbą atvyko ir antroji GMP brigada – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Rasa Dudavičienė ir paramedikas-vairuotojas Vaidas Olerta, kurie padėjo transportuojant vyrą.
Pacientas perduotas jau laukiantiems skubios pagalbos skyriaus medikams, kurie vyrui suteikė tolimesnę medicininę pagalbą. Nuo skambučio priėmimo dispečerinėje iki paciento pristatymo į ligoninę praėjo 39 minutės.
„Tik vėliau supranti, kad bendrom pastangom bei kelių įstaigų operatyviu, komandiniu darbu žmogui suteikta galimybė gyventi“, – džiaugėsi G. Brazauskas.
Tos pačios dienos pavakarę R. Dudavičienė ir V. Olerta gavo kitą pranešimą: vyras nesąmoningas, nekvėpuoja, nualpo.
Buvo aktyvuota dar viena brigada – paramedikė Karolina Čiakaitė ir paramedikas-GMP automobilio vairuotojas Mindaugas Mereškevičius. Šį kartą brigados skubėjo į Alytaus rajono Pivašiūnų seniūniją.
Atvykus vyras rastas gaivinamas namiškių – šie netaupydami jėgų nepriekaištingai vykdė dispečerės telefonu duodamus nurodymus. Atvykę medikai perėmė paciento gaivinimą.
„Įjungus monitorių pamatėme skilvelių virpėjimą, po dviejų defibriliacijų ritmas pasikeitė į EMD, o po trečios defibriliacijos atkūrėme spontaninę kraujotaką“, – sakė R. Dudavičienė.
Darnus komandinis darbas neliko be rezultatų – transportuojant pacientą į S. Kudirkos ligoninę jis pradėjo pats kvėpuoti, atsimerkė bei atgavo sąmonę. Vyras perduotas į priėmimo-skubios pagalbos skyriaus medikų rankas.
„Šiuo atveju labai svarbu tai, kad šeimos nariai vykdė dispečerio telefonu duodamus tikslius nurodymus“, – teigė R. Dudavičienė.
Dispečeris visada paaiškina, kaip atlikti pradinį gaivinimą, ką reikia daryti, kaip įvertinti būklę, kur padėti rankas, kiek spausti. Visų šių žmonių pastangų dėka į gyvenimą grąžintas 58-erių Alytaus rajono gyventojas.
