2025-10-13 23:17
Ingrida Steniulienė (ELTA)

 Raseinių rajone po dviejų motociklų avarijos mirė jaunas vyras.

Tragedija Raseinių rajone: be šviesų važiavusi „Jawa“ rėžėsi į stumiamą motociklą – žuvo žmogus

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė įvyko pirmadienio vakarą, apie 20.50 val.,  Alaviniškių kaime, Žemaičių Plento gatvėje.

Į krosinį motociklą, kurį stūmėsi blaivus jaunuolis (g. 2002 m.), atsitrenkė be šviesų atvažiavęs motociklas „Jawa“, kurį galimai vairavo vyras (g. 1991 m.).

Per eismo įvykį sužalotas motociklo „Jawa“ vairuotojas. Jis dėl galvos traumos išvežtas į Kauno ligoninę.

Kartu su juo važiavusiam vyrui (g. 1994 m.) greitosios medicinos pagalbos ekipažas 22.20 val. konstatavo mirtį.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

galimai vairavo vyras. kaip suprasti "galimai"? tai gal moteris? o gal "ladyboy?"
