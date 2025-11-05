Alytuje pavogtas „Lexus“: nuostolis – 30 tūkst. eurų

Kaip trečiadienį nurodė Policijos departamentas, apie 9 val. Alytaus Jaunimo gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2018 metais pagamintas automobilis.
Alytuje antradienio rytą pasigesta automobilio „Lexus RX450H“, padarant 30 tūkst. eurų siekiančią žalą.
Kaip trečiadienį nurodė Policijos departamentas, apie 9 val. Alytaus Jaunimo gatvėje pastebėta, kad pavogtas 2018 metais pagamintas automobilis.
Nuostolis siekia 30 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
