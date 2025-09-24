 Jaunai moteriai ir vyrui – įtarimų šešėlis dėl „Lexus“ vagystės

Jaunai moteriai ir vyrui – įtarimų šešėlis dėl „Lexus“ vagystės

2025-09-24 14:57 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniuje policija sulaikė du automobilio „Lexus“ vagyste įtariamus asmenis – jauna moteris ir vyras įkliuvo glaudžiai bendradarbiavusiems Kauno ir Vilniaus kriminalistams.

Jaunai moteriai ir vyrui – įtarimų šešėlis dėl „Lexus“ vagystės
Jaunai moteriai ir vyrui – įtarimų šešėlis dėl „Lexus“ vagystės / Asociatyvi freepik nuotr.

Įtariamiesiems pareikšti įtarimai ir paskirtos kardomosios priemonės – vienas iš jų suimtas dviem mėnesiams, kitam paskirta intensyvi priežiūra.

Šių metų rugpjūčio pabaigoje Kauno apskrities policijos pareigūnai gavo informaciją apie planuojamą automobilio „Lexus“ vagystę Vilniuje.

Kauno kriminalistai šia informacija operatyviai pasidalijo su Vilniaus apskrities policijos pareigūnais – glaudus bendradarbiavimas leido operatyviai nustatyti ir sulaikyti įtariamuosius.

Vilniuje sulaikyti du asmenys – jauna moteris, gimusi 2003 metais, ir vyras, gimęs 1988 metais, įvykdę „Lexus“ automobilio vagystę. Ikiteisminio tyrimo metu jiems pareikšti įtarimai dėl nusikalstamos veikos padarymo, abu įtariamieji apklausti.

Šiame straipsnyje:
Vilniaus kriminalistai
Kauno kriminalistai
Lexus
vagystė
įtariamieji

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų