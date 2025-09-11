Atidaręs siuntą vyras pajuto aitrų kvapą: policija pradėjo tyrimą

Vyras, gimęs 1983 metais, pareigūnams pranešė, kad gavo pranešimą iš pašto apie jo vardu gautą siuntą. Jokio siuntinio nelaukęs ir nesitikėjęs vyras trečiadienį nuvyko į pašto skyrių S. Dariaus ir S. Girėno gatvėje, paėmė siuntinį. Namuose jį atidaręs pajuto aitrų kvapą, pamatė augalinę medžiagą ir apie tai pranešė pareigūnams.
Siunta atsiųsta iš Lietuvos.
Siuntinyje rasta apie du kilogramus augalinės kilmės medžiagos. Įtariama, kad tai pluoštinės kanapės. Tačiau tam, kad įsitikintų, jog tai – ne narkotinės kanapės, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
