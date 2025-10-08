Būna ir taip: įsibrovė į žuvies cechą ir pavogė duris

Nuostolis – 700 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės įsibraunant į patalpą. Už tokį nusikaltimą baudžiama bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Šilutės rajone nenustatytas asmuo antradienį įsibrovė į žuvies cechą ir pavogė duris, trečiadienį pranešė Tauragės apskrities policija.
