Buvusiai Šiaulių tarybos narei – įtarimai „čekiukų“ byloje

Ikiteisminiai tyrimai buvo atliekami dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo panaudojant lėšas, skiriamas jų, kaip tarybos narių, veiklos išlaidoms apmokėti.
Buvusiai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narei D. Martinkienei įtarimai pateikti dėl turto pasisavinimo, sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tyrimo duomenimis, D. Martinkienė, 2019–2023 metais eidama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės pareigas, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų apyskaitas ir ataskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas išlaidas kurui ir automobilio remontui, nesusijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu politikė Šiaulių miesto savivaldybės administracijai galėjo padaryti didesnę nei 9 tūkst. eurų turtinę žalą.
Ikiteisminis tyrimas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės L. Rimkienės atžvilgiu nutrauktas nustačius, kad nepadarytos sukčiavimo ir piktnaudžiavimo nusikalstamos veikos. Priimtas sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, konstatavus, kad L. Rimkienės veiksmuose nenustatyta tyčios apgaule įgyti svetimą turtą.
Dėl tos pačios savivaldybės buvusio kito tarybos nario J. Žičkaus galimų nusikalstamų veikų, tyrimas nutrauktas, nustačius, kad nebuvo įvykdytos dokumento klastojimo ir disponavimo jais, sukčiavimo ir piktnaudžiavimo nusikalstamos veikos.
Vertinant tyrimo metu nustatytas aplinkybes konstatuota, kad galimi tarybos veiklos reglamento nuostatų neatitinkantys pažeidimai nėra tokio pobūdžio, masto ar pavojingumo, kurie turėtų būti vertinami per baudžiamosios atsakomybės prizmę.
Šiais sprendimais Šiaulių apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl 2019–2023 metų kadencijos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narių galimo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimo ir sukčiavimo teikiant minėtos savivaldybės administracijai faktines aplinkybes neatitinkančius pirminės apskaitos dokumentus už tariamai patirtas išlaidas, vykdant tarybos narių pareigas ir taip neteisėtai įgyjant Mažeikių rajono savivaldybės lėšas.
Prokuratūra, gindama viešąjį interesą, yra pateikusi civilinius ieškinius dėl nepagrįsto praturtėjimo gaunant išmokas iš Mažeikių rajono savivaldybės administracijos. J. Žičkui pateiktas daugiau nei 12 tūkst. eurų civilinis ieškinys, o L. Rimkienei – daugiau nei 11 tūkst. eurų civilinis ieškinys.
Šiuo metu Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose šiuo klausimu nagrinėjamos civilinės bylos.
