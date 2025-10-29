Chaosas dėl kontrabandinių balionų: pasisakė generalinė prokurorė

„Procesas, kai trikdoma rimtis, balionai atskrenda į Lietuvą su cigaretėmis, sutrikdo oro uostų veiklą, prasidėjo daug anksčiau nei praėjusią savaitę. (...) Turim 21 ikiteisminį tyrimą, per šių metų devynis mėnesius turim daugiau nei 500 užfiksuotų atvejų“, – LRT radijui trečiadienį sakė N. Grunskienė.
Anot jos, buvo nuspręsta visus ikiteisminius tyrimus sujungti į vieną, daugiausiai atvejų – Kaune ir Vilniuje.
„Turime šiai dienai apie 50 įtariamųjų ir virš 20 asmenų, kurie apklausti specialiais liudytojais“, – sakė N. Grunskienė.
Pasak jos, šiuo metu 16 bylų perduota į teismą, išnagrinėta 12 bylų, keturios dar nagrinėjamos. Kaltais pripažinta 18 asmenų, bendras baudų dydis siekia virš 111 tūkst. eurų. Keli asmenys nuteisti laisvės atėmimo bausme, vidurkis siekia 1,5 metų.
Pasak jos, siekiama nustatyti, kad kontrabandos gabenimą oro balionais atlieka organizuotos grupės.
„Ne tik nustatyti asmenis, kurie atėjo paimti prekių, kurios atgabentos balionais, bet nustatyti asmenis, kurie tai ir organizavo ir mūsų tikslas ne tik tą asmenį sulaikyti ir jį perduoti teismui, bet nustatyti visą grandinę, kas organizavo ir patraukti šiuo asmenis baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė N. Grunskienė.
Jos duomenimis, per devynis šių metų mėnesius rasta daugiau nei 730 tūkst. kontrabandinių cigarečių pakelių, jų vertė siekia 3,553 mln. eurų.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvoje keturiskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant per 140 skrydžių ir virš 20 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios.
