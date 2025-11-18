 Generalinė prokurorė: užsidegančių siuntų tyrime – šešiolika įtariamųjų

Vieną iš jų sulaikė estų pareigūnai
2025-11-18 11:31
Dominykas Biržietis (BNS)
Paulius Perminas (BNS)

Teroro aktų ikiteisminiame tyrime, kai per bendroves DHL ir DPD buvo siunčiami padegamieji užtaisai, yra šešiolika įtariamųjų, iš jų vienas asmuo sulaikytas Estijoje, Lietuvai laukiant jo perdavimo.

„Įtariamojo statusas yra suteiktas šešiolikai asmenų šiuo metu, iš kurių devynis asmenis teismo nutartimi yra leista suimti, ir laukiame Europos arešto įvykdymo iš Estijos. Kaip žinome, Estijoje yra sulaikytas asmuo“, – žurnalistams antradienį nurodė generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Jos žiniomis, asmuo „greitu metu“ turėtų būti perduotas Lietuvai.

„Sprendžiamas tas klausimas. Aš neturiu dar informacijos, sutiko (perduoti – BNS), ar ne. Jeigu būtų sutikę, tai būtų jau ta procedūra atlikta, bet kadangi mes jo dar neturime, tai dar klausimas yra sprendžiamas“, – pažymėjo N. Grunskienė.

Generalinė prokurorė atsisakė įvardyti, ar sulaikytieji Lietuvoje yra šios šalies piliečiai.

Nida Grunskienė
Nida Grunskienė / J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Kaip rašė BNS, Lietuvos teisėsauga rugsėjį pranešė išaiškinusi asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.

Tuomet skelbta, kad įtarimai pareikšti penkiolikai asmenų – Rusijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Ukrainos piliečiams. Jie įtariami teroristinės grupės organizavimu ir teroro aktais.

Teisėsaugos duomenimis, pernai liepos 19-ąją Lietuvos pilietis Aleksandras Šuranovas, gimęs 1973 metais, veikdamas su bendrininkais, pasinaudojo DHL bei DPD tarptautinių siuntų pristatymo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė keturias siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais.

Dvi iš šių siuntų buvo DHL krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – į Lenkiją DPD krovininiais vilkikais.

Per DHL siųstos dvi siuntos pernai liepą užsidegė Leipcigo oro uoste, prieš pakraunant krovinį į lėktuvą, ir Birmingeme esančiame bendrovės sandėlyje. Viena DPD siunta užsidegė šios įmonės vilkike Lenkijoje ir viena neužsidegė sudegus detonatoriui.

Pasak prokuratūros, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad šiuos nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos piliečiai, turintys ryšių su Rusijos karinės žvalgybos tarnybomis.

Tyrimo metu Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje ir Estijoje buvo atlikta per 30 kratų, iš neteisėtos apyvartos išimtos sprogstamosios medžiagos, kurios buvo paslėptos konservų skardinėse ir parengtos naudoti, detonatoriai.

Šiam tyrimui koordinuoti Eurojuste buvo įkurta jungtinė tyrimo grupė, kurioje bendradarbiauja Lietuvos, Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Nyderlandų, Latvijos, Estijos, JAV ir Kanados pareigūnai.

