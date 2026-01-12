Ignalinos rajone aptikti trys balionai su baltarusiškomis cigaretėmis

„Pasieniečių sandėliuose atsidūrė 9 tūkst. pakelių baltarusiškų rūkalų. Visi trys atvejai Ignalinos rajone. Paprastai balionai su cigaretėmis aptinkami pietų Lietuvoje. Balionų su cigaretėmis šiaurės rytų Lietuvoje buvo rasta ir anksčiau, tačiau tokių atvejų buvo nedaug“, – Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
ELTA primena, kad nuo praėjusių metų lapkričio 24 d. vyksta policijos, VSAT, Muitinės kriminalinės tarnybos ir Karo policijos reidai šalies pasienio rajonuose.
Praėjusią parą minėtuose rajonuose buvo patikrinti 225 automobiliai ir 314 asmenų.
Policijos departamento skelbiamais duomenimis, nuo šių reidų pradžios iš viso buvo patikrinti 24 235 automobiliai, 31 123 asmenys ir buvo surašyta 297 protokolai.
Per pusantro mėnesio pareigūnai perėmė apie 50 balionų, skraidinusių cigaretes. Buvo rasta per 100 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.
Pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, juose įtarimų sulaukė 30 asmenų.
Turinčius naudingos informacijos apie kontrabandą organizuojančius asmenis policija ragina pranešti pasitikėjimo linija + 370 700 60 777. Anonimiškumas garantuojamas.
