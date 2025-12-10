Kieme girtas paauglys sunkiai sužalojo vyrą: prokuratūra leido jį suimti

Vaikiną buvo prašoma suimti mėnesiui. Teismo atstovė Irma Gritėnienė Eltai sakė, kad nepilnametį leista suimti prokuratūrai nurodžius pagrindą, kad jis gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui.
Atsižvelgus, kad vaikinas anksčiau teistas nebuvo, jį leista suimti trumpesniam laikui, to prašė prokuratūra.
32 metų vyras nukentėjo, kai bandė sulaikyti šio 15-mečio pažįstamus, daugiabučio kieme badžiusius automobilių padangas.
Kaip pranešė policija, incidentas įvyko pirmadienio vakarą, apie 19.40 val., Klaipėdos gatvėje.
Čia vyras (gim. 1993 m.) sulaikė du nepilnamečius jaunuolius. Jie badė prie daugiabučio namo stovėjusių automobilių padangas.
Po kelių minučių prie sulaikiusio asmens pribėgo trečias nepilnametis, minėtas 15-metis, ir pilietišką panevėžietį sužalojo peiliu. Nukentėjęs asmuo dėl sužalojimų paguldytas į ligoninę. Jo būklė iki šiol išlieka sunki.
Neblaivus įtariamasis, kuris įpūtė 0,57 prom., netrukus buvo sulaikytas, pareigūnai pradėjo tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo.
Vaikinas policijai nebuvo žinomas, jis ir nukentėjusysis yra Panevėžio miesto gyventojai.
Iš pradžių policija gavo pranešimą, kad daugiabučio kieme asmenys gadina padangas ir vyko į vietą. Vėliau policija gavo pranešimą, kad nurodytoje vietoje sužalotas žmogus.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Jukniūtė Eltai sakė, kad pareigūnai išsiaiškino kitų dviejų paauglių tapatybes, už padangų gadinimą jiems gresia tik administracinė atsakomybė.
Pasak jos, policija nustatė, kad kieme padangos buvo apgadintos 12 automobilių, tačiau vos ne pusė nukentėjusiųjų nepareiškė noro rašyti pareiškimus ir reikalauti atlyginti padarytą žalą.
