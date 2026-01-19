97-erių panevėžietis skaito daugiau nei jaunimas: per metus – 277 knygos

97 metų Vytautas Lazdynas juokavo, kad jis kaip medis – tik linksta, bet nelūžta. Šis žmogus bibliotekoje ilgiausiai skaitantis.
„Pirmoje eilėje eina politinė, karinė, istorinė, memuarinė literatūra“, – dalijosi jis.
Vyras vis dar skaito be akinių, be to, renkasi tik rimtą literatūrą.
„Dabartinės jaunos rašytojos vulgarumo atžvilgiu – net nežinau. Mopasanas ar Zevakas taip nerašė“, – komentavo V. Lazdynas.
Šis skaitytojas knygas skaito nuo 7 metų. Jis žurnalistams rodė ir šeimos nuotrauką laikraštyje.
„Čia jau tada su knyga buvau“, – kalbėjo pašnekovas.
Per mėnesį panevėžietis vidutiniškai perskaito apie 100 knygų. Tiesa, skaitytojas neslėpė, jog kartais greituoju skaitymu, o kartais vertikaliai. Tačiau pabrėžė, kad vertikalaus skaitymo su analitiniu lyginti negalima.
„Jei jau skaitei, žinai, kad jokio veiksmo nėra, o yra aprašymas, kuris siužetui nieko neduoda“, – teigė jis.
Anot vyriausio bibliotekos skaitytojo, labiausiai į knygas panyrama išėjus į pensiją arba brandesniame amžiuje, kai ateina suvokimas, kad tikrasis turtas – tai, ką išaugini ir palieki savyje.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Štai dar vienas skaitytojas Arvydas į biblioteką taip pat vaikšto reguliariai. Anot jo, popierinių knygų niekas neatstoja.
„Vis tiek į tą knygą turi įsigilinti bei pamąstyti paskaitęs“, – tvirtino jis.
Panevėžietis pripažino, kad jam, skaitančiam, vis sunkiau prie knygų prisivilioti net savo anūkus.
„Praktiškai viską praranda. Nežinau, kaip jie toliau gyvens, ką jie išsaugos iš kultūros“, – svarstė vyras.
Panevėžio viešosios bibliotekos duomenimis, daugiausia skaitančių – brandaus amžiaus žmonės, t. y. nuo 40 metų.
„Didžiausias susidomėjimas knygomis ateina iš socialinių tinklų, žurnalų, TV laidų, radijo. Todėl knygos išauga iki tokio populiarumo, kad prie jų didelės eilės“, – pasakojo bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vadovė Janina Janickienė.
Pavyzdžiui, prie vienos televizijos laidų vedėjos knygos eilėje laukia apie 80 skaitytojų. Panašiai ir su kitais televizijos veidais, pradėjusiais rašyti.
Tiesa, vis dėlto klasika išlieka populiari, kaip ir knygos, kurias vertė žinomi vertėjai – pagal juos skaitytojai dažnai renkasi literatūrą.
„Didesnio susidomėjimo sulaukia knygos apie Antrąjį pasaulinį karą“, – teigė J. Janickienė.
Štai pernai vienas panevėžietis pasiekė visų laikų rekordą – per metus pasiėmė net 277 knygas.
Naujausi komentarai