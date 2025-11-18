 LAT nutraukė bylą dėl buvusio Panevėžio mero ir jo patarėjos piktnaudžiavimo

2025-11-18 13:56
Augustas Stankevičius (BNS)

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išplėstinė septynių teisėjų kolegija nutraukė buvusio Panevėžio mero Ryčio Mykolo Račkausko ir jo buvusios patarėjos Gintarės Maskoliūnienės bylą dėl piktnaudžiavimo.

Rytis Mykolas Račkauskas
Rytis Mykolas Račkauskas / P. Peleckio / BNS nuotr.

Teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nuosprendžius ir baudžiamąją bylą jiems nutraukė „kaip nepadariusiems veikų, turinčių nurodyto nusikaltimo požymių“.

BNS rašė, kad Apeliaciniam teismui R. M. Račkauską pripažinus kaltu dėl piktnaudžiavimo, Vyriausioji rinkimų komisija pernai spalį panaikino jo įgaliojimus.

Tuomet surengus pirmalaikius rinkimus, kovą Panevėžio miesto mere buvo išrinkta politinio komiteto „Atsinaujinančiam Panevėžiui“ kandidatė Loreta Masiliūnienė.

Košmaras
Kiek metų jau tęsiasi šis marazmas?
1
0
