Lietuvai perduotas karo nusikaltimais prieš lietuvį Ukrainoje įtariamas asmuo

„Šių metų spalio 29 dieną iš Ukrainos į Lietuvą buvo atgabentas ir perduotas asmuo, įtariamas karo nusikaltimais Ukrainoje, įvykdytais prieš vieną Lietuvos pilietį“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje nurodė N. Grunskienė.
Ji tai vadino „itin reikšmingu“ Lietuvoje atliekamo ikiteisminio tyrimo dėl karo nusikaltimų Ukrainoje rezultatu.
Kaip nurodė N. Grunskienė, tyrimo duomenimis, nuo 2022-ųjų kovo iki rugsėjo Rusijos ginkluotųjų pajėgų kariai, įskaitant Kaspijos flotilės 177-ojo atskirojo jūrų pėstininkų pulko personalą, dalyvavo organizuojant vadinamąją filtracijos stovyklą mokymo bazėje Melitopolio karinio aerodromo teritorijoje.
„Čia buvo neteisėtai laikomi, kankinami ir žeminami civiliai bei karo belaisviai, tarp jų – ir vienas Lietuvos Respublikos pilietis“, – sakė generalinė prokurorė.
2023-ųjų rugpjūtį Ukrainos ginkluotosios pajėgos sulaikė minėto pulko vyresnįjį jūreivį.
„Įtariama, kad kartu su kitais Rusijos kariais jis ne tik saugojo neteisėtai sulaikytus civilius, karo belaisvius minėtoje stovykloje, bet ir dalyvavo juos mušant, kankinant, kalinant metaliniame seife, dusinant iki sąmonės praradimo, kabinant surištomis rankomis, šaltu oru laikant apliejant šaltu vandeniu, traumuojant elektros šoku“, – nurodė N. Grunskienė.
Ji pažymėjo, kad spalio 30-ąją Vilniaus miesto apylinkės teismas Lietuvai perduotą įtariamąjį suėmė trims mėnesiams.
Be šio asmens Lietuvos ir Ukrainos pareigūnų atliekamame ikiteisminiame tyrime buvo nustatyti dar keli, prokuratūros duomenimis, nusikaltimuose dalyvavę Rusijos kariai.
Šis ikiteisminis tyrimas, kuris šiuo metu atliekamas pagal penkis Baudžiamojo straipsnius, Generalinėje prokuratūroje buvo pradėtas 2022 metų kovo 1-ąją.
