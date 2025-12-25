Piratų pagrobtas lietuvis jūrininkas išlaisvintas: grįžta namo

„Šių metų gruodžio 3 dieną piratų pagrobtą suskystintų naftos dujų (SND) dujovežio „CGAS SATURN“ kapitoną – Lietuvos Respublikos pilietį – ir dar aštuonis įgulos narius pavyko sėkmingai išlaisvinti. Šiuo metu Lietuvos pilietis yra saugus ir jau pakeliui namo“, – teigiama pranešime.
Incidentas, kurio metu piratai pagrobė devynis dujovežio „CGAS SATURN“, priklausančio bendrovei „Christiania Gas“, įgulos narius, įvyko gruodžio 3 dieną Gvinėjos įlankoje, Vakarų Afrikoje.
Dar keturi jūrininkai liko laive – jiems pavyko išlaikyti laivo kontrolę ir nuplukdyti jį į saugius vandenis.
Pranešama, kad su Portugalijos vėliava plaukiojantis LPG tanklaivis po incidento pasiekė saugią vietą.
Vyriausybės teigimu, nuo pirmųjų incidento dienų Lietuvos institucijos užtikrino sklandų bendradarbiavimą su laivo savininkais, tarptautiniais partneriais ir pagrobto kapitono šeima.
„Išskirtinai pažymėtinas glaudus ir nuolatinis bendradarbiavimas su Ukrainos ambasadomis regione“, – nurodoma pranešime.
Anot jo, siekdamos nesukelti papildomų rizikų pagrobtiems jūrininkams, Lietuvos institucijos, kaip įprasta tokiais atvejais, viešai neskelbė jokios informacijos apie vykstančią išvadavimo operaciją.
Prie jos prisidėjusiai Lietuvos institucijų ir tarnybų komandai vadovavo Vyriausybės vicekancleris Justas Pankauskas.
Apie išpuolį gruodžio pradžioje „Christiania Shipping“ buvo paskelbusi pareiškimą. Tuomet teigta, kad devyni įgulos nariai pagrobti, o vienas iš keturių laive likusių jūrininkų patyrė lengvų sužalojimų.
2003 metais pastatytas laivas išpuolio metu plaukė į Pusiaujo Gvinėjos sostinę Malabą Bioko saloje.
Piratavimas Gvinėjos įlankoje pasiekė piką praėjusio dešimtmečio viduryje ir pastaraisiais metais mažėjo.
Tarptautinio jūrų biuro duomenimis, regione per pirmuosius devynis šių metų mėnesius registruota 15 piratavimo incidentų, pernai jų buvo 12.
Naujausi komentarai