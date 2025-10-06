Anot jos, sekmadienį apie 3 val. Kūlokų kaime galimai buvo padegti šieno ir šiaudų rulonai. Sudegė apie 80 rulonų.
Nuostolis nustatinėjamas, pareigūnai surinko medžiagą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Marijampolės savivaldybėje padegti šieno ir šiaudų rulonai, pirmadienį pranešė policija.
