Nelegalai – vis išradingesni: penki atskrido lėktuvu, dar 186 apgręžti prie Baltarusijos sienos

Trečiadienį buvo neįleista 113 migrantų, antradienį – 96, pirmadienį – 120, sekmadienį – 67, šeštadienį – 183, penktadienį – 76. Įleistųjų į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių praėjusią parą nebuvo.

Ketvirtadienį VSAT pareigūnų neįleistų užsieniečių skaičius – 186 – yra vienas didžiausių šiemet nuo rugpjūčio 2 d., kai pasieniečiai teisėtai gali nepriimti iš Baltarusijos einančių migrantų. Didesni skaičiai per parą buvo tik iškart po sprendimo dėl neįleidimo priėmimo, t. y. rugpjūčio 3 d. (247), taip pat 4 d. (321) ir 6 d. (234).

Ketvirtadienio naktį Baltarusijos pusėje prie sienos ties Lazdijų rajonu buvo iššautas vienas šūvis. Kaimyninės šalies teritorijoje prie sienos ties Švenčionių rajonu buvo iššautos 6 signalinės raketos.

Po vidudienio Vilniaus oro uoste nusileido reisu iš Atėnų atskridęs lėktuvas. ES vidaus reisais keliaujančių asmenų dokumentų patikra nėra atliekama, tačiau VSAT pareigūnai turi teisę vykdyti ir tokių reisų keleivių pasirinktinius patikrinimus. Tą Vilniaus oro uosto užkardos pareigūnai ir padarė. Be kitų keleivių, buvo patikrinti ir keturi Afganistano piliečiai. Jie pateikė leidimus gyventi Graikijoje. Šie dokumentai turėjo afganistaniečiams suteikti teisę į Šengeno erdvę patekti be vizų. Oro uosto pasieniečiai nustatė, kad graikiški leidimai yra visiškos klastotės. Be to, suklastotas buvo ir vieno Afganistano piliečio pasas. Po šios dokumentų patikrinimo procedūros užsieniečiai pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. VSAT pradėjo įprastas tokiais atvejais procedūras bei informavo Migracijos departamentą, kuris nagrinėja prieglobsčio prašymus. Afganistaniečiai laikinai įkurdinti Vilniaus oro uosto užkardoje esančiose prieglobsčio prašytojų patalpose.

Į Lietuvą iš Baltarusijos bandančių patekti migrantų srautas šį mėnesį palyginti su rugsėju yra išaugęs daugiau kaip dukart – VSAT pareigūnai spalio 1-28 d. neįsileido 2134 tokių užsieniečių, per visą rugsėjį jų buvo 981. Nuo rugpjūčio pradžios iš Baltarusijos draudžiamose vietose į ES pasieniečių neįleistų migrantų skaičius, vidurnakčio iš ketvirtadienio į penktadienį duomenimis, buvo 5194.

Tarnybinių ginklų Lietuvos pasieniečiams ir jiems talkinantiems kariams praėjusią parą pasienyje panaudoti neteko. Sienos kontrolė Lietuvos pusėje vykdoma sustiprintu režimu.