Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 16 migrantų, tuo metu Lenkijos pareigūnai pirmadienį neįleido 121 neteisėtai į šalį norėjusio patekti asmens.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 996 neteisėti migrantai. Pernai 1002 kartus mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos.
Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
Per šį laikotarpį Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti beveik 24 tūkst. migrantų.
