Policija ir VSAT: apie surastus meteorologinius oro balionus informacijos neturime

Kaip skelbta, naktį iš šeštadienio į sekmadienį Lietuvos oro erdvę pažeidė iš viso 25 meteorologiniai balionai, du iš jų buvo pastebėti virš Vilniaus oro uosto. Visi meteorologiniai balionai į Lietuvą įskrido iš Baltarusijos teritorijos.
Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis pirmadienio rytą Eltai sakė neturintis jokios informacijos apie rastus minėtus balionus. Apie tai nieko negalėjo pasakyti ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
„Pasieniečiai prie oro uosto nebudi ir balionų nerado. Meteorologinių oro balionų skrydžiai tampa kasdienybe, nes šiuo metu yra palankios oro sąlygos. Pastarąją parą buvo perimti dar penki oro balionai“, – Eltai sakė G. Mišutis.
Pasak jo, du atvejai fiksuoti Varėnos ir Švenčionių rajonuose, kiti – Šalčininkų ir Trakų rajonuose. Du balionus aptiko policija, likusius tris – pasieniečiai.
„Kaip įprasta, balionai buvo su GPS įranga“, – Eltai sakė G. Mišutis.
ELTA primena, kad šeštadienio vakarą pastebėjus meteorologinius oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas sekmadienio rytą informavo, kad laikini apribojimai sutrikdė 30 suplanuotų skrydžių.
Oro balionų griebtasi po sustiprintos sienų apsaugos
VSAT atstovas G, Mišutis sako, kad šiemet jau užfiksuota daugiau nei pusė tūkstančio atvejų, kai cigaretės iš Baltarusijos gabentos meteorologiniais oro balionais.
Pernai per visus metus buvo 226 atvejai, kai sulaikytos oro balionais iš Baltarusijos skraidintos nelegalios cigaretės. 2022 m. tokio kontrabandos skraidinimo balionais atvejų nebuvo, o 2023 m. fiksuoti tik 3 tokie bandymai. Pastaruoju metu iš Baltarusijos pasiųstus oro balionus su rūkalais savo šalyse perima ir Lenkijos bei Latvijos pasieniečiai.
Pasieniečiai sako, kad priežastys, kodėl neteisėta veikla užsiimantys asmenys pradėjo vis dažniau rinktis „nuotolinius“ kontrabandos gabenimo į Lietuvą būdus, ypač oro balionus, yra kelios.
„Kontrabandininkams vykdyti savo neteisėtą veiklą tapo gerokai sunkiau, kai ginantis nuo migrantų antplūdžio prie sienos su Baltarusija buvo įrengtas fizinis barjeras, kurį sudaro apsauginė tvora ir koncertina. Be to, visame pasienyje su Baltarusija įdiegta VSAT stebėjimo sistema. Taip pasieniečių pajėgų reagavimas tapo efektyvesnis, o kontrabandos gabentojams išaugo rizika būti sulaikytiems“, – sako VSAT.
2023 m. vasarį siekiant pažaboti geležinkeliu iš Baltarusijos gabentą kontrabandą buvo sustabdytas Stasylų geležinkelio pasienio kontrolės punkto (PKP) darbas.
Nuo tol krovininiai traukiniai iš Baltarusijos vyksta tik per Kenos PKP, kuriame veikia rentgeno kontrolės sistema.
Vien 2022 m. pasieniečiai sulaikė beveik 3 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą atgabentų per Stasylas.
Anksčiau nelegalius rūkalus iš Baltarusijos būdavo dažnai bandoma gabenti per kelių PKP. 2023 m. rugpjūčio 18 d. Lietuva uždarė pasienyje su Baltarusija veikusius Šumsko ir Tverečiaus PKP, o pernai nuo kovo 1 d. – Lavoriškių ir Raigardo PKP.
Pasak VSAT, kontrabandos gabenimas šiais keliais, kaip ir per Stasylų PKP, nutrūko, todėl toks veiksmas turėjo teigiamos įtakos mažinant nelegalios produkcijos patekimą per Lietuvos kontroliuojamą ES išorės sieną.
Kovoje su kontrabanda kaip pastaruoju metu pasiteisinusios priemonės buvo ir dėl migrantų krizės bei grėsmių iš Rusijos bei Baltarusijos sustiprinta valstybės sienos apsauga, aktyvi VSAT kriminalinė žvalgyba, trumpalaikių operacijų organizavimas.
(be temos)