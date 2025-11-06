Policininkai sulaikė į konteinerį narkotikus įmetusį vyrą

Kaip skelbia Panevėžio policija, trečiadienio vakarą, apie 19.35 val., Dainavos gatvėje, konteinerių aikštelėje pastebėtas vyras, gimęs 2001 metais. Jis išmetė pakuotę galimai su sintetinės kilmės narkotine medžiaga.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis neturtint tikslo jų platinti.
Dar vieną įtariamąjį, galimai turėjusį kvaišalų, policija sulaikė tą patį vakarą Panevėžyje, apie 21.55 val.
Nemuno gatvėje, bendro naudojimo koridoriuje, pas vyrą, gimusį 1995 metais, rastas paketas su augalinės kilmės, galimai narkotine medžiaga – marihuana. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Apie 20.55 val. Panevėžyje, prie Sietyno gatvės 5B namo, dalinės apžiūros metu, automobilyje „Mercedes-Benz“ rasta augalinės kilmės, galimai, narkotinė medžiaga marihuana. Pareigūnų teigimu, ji priklauso vyrui, gimusiam 2006 metais.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Naujausi komentarai