Prienų rajono tarybos narys liko nuteistas „čekiukų“ byloje – laidavimas nepritaikytas

2026-01-05 12:53
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Prienų rajono tarybos narys, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovas Cezaras Pacevičius lieka pripažintas kaltu „čekiukų“ byloje – Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį paskelbta nutartimi politikui inkriminuotą piktnaudžiavimą perkvalifikavo pagal naują redakciją, tačiau anksčiau paskirtos 8 tūkst. eurų baudos nemažino.

Teismas taip pat nesutiko tarybos narį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą – pritaikius laidavimą politikas galėjo tikėtis likti neteistu ir galbūt išsaugoti pareigas.

„Teisėjų kolegija nematė pagrindo taikyti laidavimo dviem aspektais – tarybos narys savo gailestį siejo su nerūpestingumu. Be to, Pacevičius jau yra brandi asmenybė, turi savo vertybių sistemą, abejojama, ar laiduotojas galėtų jam padaryti įtaką“, – sakė nutartį paskelbęs Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad laidavimo siekęs C. Pacevičius daug metų dirbo vadovu, ilgametis savivaldybės tarybos narys ėjo  savivaldybės kontrolės komiteto nario pareigas. Būtent šis komitetas turėjo kontroliuoti tarybos narių išlaidas.

„Suprato, kokia tvarka, nemanome, kad laidavimas išspręstų situaciją“, – sakė N. Meilutis.

Lietuvos apeliacinis teismas taip pat paliko galioti 2024 m. gruodį paskelbto Kauno apygardos teismo sprendimą atimti C. Pacevičiui teisę trejus metus  dirbti valstybės tarnyboje. Nuteistojo ir jo advokato skundas atmestas.

Apeliacinės instancijos teismo nutartis įsiteisėja iškart – artimiausiu metu tarybos narys neteks pareigų.

C. Pacevičius, kuriam šiemet sukaks 71 metai, yra pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu bei sukčiavimo buvo pagrįsti.

Politikas jau anksčiau teisme prisipažino kaltas, todėl jo byloje buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas ir skirta trečdaliu mažesnė bausmė. Daugiau nei 7,5 tūkst. eurų žala, kurią jis padarė Prienų rajono savivaldybei, jau yra atlyginta.

B﻿ylos duomenimis, savivaldybei teikė svetimus čekius apie d﻿egalų mokėjimą, nusikaltimai buvo vykdyti per praeitą kadenciją, 2﻿019–2023 metais.

ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.

Neseniai įsigaliojo įstatymų pataisos, pagal jas piktnaudžiavimas priskirtas prie apysunkių nusikaltimų, iki pataisų toks nusikaltimas buvo priskiriamas prie sunkių.

Piktnaudžiavimą priskyrus prie apysunkių nusikaltimų atsirado galimybė kaltę pripažinusiems įtariamiesiems taikyti laidavimą ir nutraukti jų bylas, tokie asmenys laikomi neteistais.

