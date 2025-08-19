 Privačiame miške – „naminės“ aparatas ir 100 litrų degtinės

2025-08-19 09:42
BNS inf.

Šilalės rajone, Lileikėnų kaime, privačiame miške, pirmadienį rastas aparatas naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, antradienį pranešė Tauragės apskrities policija.

Privačiame miške – „naminės“ aparatas ir 100 litrų degtinės / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

