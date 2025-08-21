Rusiškai kalbantys sukčiai lietuviams vis dar nekelia įtarimų

Trečiadienį, po 11 val., į Trakų rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1975 m.). Ji pareiškė, kad antradienį Trakų rajone, Gudašių kaime, jai būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo.
Rusų kalba bendravęs asmuo pasiūlė investuoti ir taip apgaulės būdu išviliojo 12 tūkst. 405 eurus. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Kaip skelbia policija, nuo sukčių nukentėjo ir Ukmergės rajono gyventojas.
Trečiadienį Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas vyro (gim. 1988 m.) pranešimas. Jis pranešė, kad prieš parą Ukmergės rajone, paspaudus netikros svetainės nuorodą bei suvedus elektroninės bankininkystės duomenis, iš jo banko sąskaitos apgaule išviliota 1,8 tūkst. eurų.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo.
Tuo metu Klaipėdos miesto policijos komisariatui vyras (gim. 1985 m.) pranešė, kad pareiškimas, kad praeitą savaitę per pokalbių programėlę „WhatsApp“ į jo mobilų telefoną paskambino moteris.
Ji prisistatė banko darbuotoja. Pareiškėjas įvedė bankinius PIN kodus, po to nuo jo sąskaitos buvo į kitą sąskaitą buvo pervesta 5,1 tūkst. eurų.
Taip pat moteris (gim. 1970 m.) pranešė, kad apgaulės būdu iš jos banko sąskaitos nuskaičiuota 1 tūkst. 850 eurų.
