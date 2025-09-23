Saulių Bucevičių nori patraukti baudžiamojon atsakomybėn: pasisavino 800 eurų

„Saulius Bucevičius, būdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos (...) nariu, savivaldybei pateikė keturias galimai suklastotas išlaidų, susijusių su jo kaip tarybos nario veikla, ataskaitas“, – antradienį kreipdamasi į parlamentarus teigė generalinė prokurorė.
„Manytina, kad pateikus galimai suklastotus dokumentus buvo įgytas savivaldybės administracijai priklausantis turtas – pinigai, kurių bendra suma 818,88 eurų“, – kalbėjo N. Grunskienė.
Teisėsaugos duomenimis, dirbdamas 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės taryboje politikas į kompensuotinas išlaidas įtraukė kvitus, apmokėtus ne paties, o septynių juridinių, šešių fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir viena užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
S. Bucevičius imuniteto atsisakė supaprastinta tvarka, nors anksčiau to daryti neketino.
„Aušrietis“ anksčiau yra sakęs, kad nesutiks atsisakyti teisinės neliečiamybės „čekiukų“ byloje, nes įtaria teisėsaugą politiniu susidorojimu. Politikas BNS taip pat yra teigęs, kad N. Grunskienė dėl jo neliečiamybės naikinimo į Seimą kreipėsi pareigūnams jo net neapklausus.
Vis tik S. Bucevičius tikina persigalvojęs, nes priešingu atveju sudaromoje komisijoje vis tiek nebūtų galimybės užduoti klausimų generalinei prokurorei.
Konstitucija numato, kad Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
Norint panaikinti jo teisinį imunitetą, už tai turi balsuoti ne mažiau kaip 71 parlamentaras iš 141.
Naujausi komentarai