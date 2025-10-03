Šiaulietes apgaudinėjusiems telefoniniams sukčiams – belangė

Kaip pranešė Šiaulių apylinkės teismas, kaltinamieji, veikdami organizuotoje grupėje, pasiskirstę vaidmenimis, melagingai prisistatydami policijos pareigūnais, iš trijų senyvo amžiaus moterų išviliojo daugiau nei 7 tūkst. eurų. Dar beveik tokią pat sumą kaltinamieji pasikėsino išvilioti, tačiau jiems sutrukdė į namus grįžę senučių artimieji.
Teismo posėdžių salėje nuosprendžius išklausė dabar laisvės atėmimo bausmes atliekantys R. Preidžis ir E Gilys. Kaltinamasis A. Andriuška nuosprendžio laukė laisvėje. Jis į teismo posėdį neatvyko.
Daug kartų teistus kaltinamuosius teismas pripažino recidyvistais. Kadangi kaltinamieji teisme prisipažino, gailėjosi, jiems bausmės sumažintos trečdaliu.
E. Giliui skirta vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurią subendrinus su anksčiau paskirta bausme, skirta galutinė – vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
R. Preidžiui skirta vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Subendrinus su ankstesnės bausmės neatlikta dalimi, paskirta galutinė subendrinta ketverių metų ir septynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė. A. Andriuškai skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Subendrinus su ankstesne bausme, skirta galutinė dvejų metų laisvės atėmimo bausmė.
Kaltinamieji trims nukentėjusiosioms turės atlyginti civilinius ieškinius – iš viso daugiau nei 7300 eurų.
Visi trys kaltinamieji suvokė veikiantys bendrai, siekdami apgaulės būdu užvaldyti svetimą turtą, atliko pasiskirstytus vaidmenis.
„Visi trys kaltinamieji suvokė veikiantys bendrai, siekdami apgaulės būdu užvaldyti svetimą turtą, atliko pasiskirstytus vaidmenis, – sakė baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Renata Maziliauskienė. – Kiekvienas kaltinamasis konkrečiu atveju atliko tam tikrą užduotį ir turėjo skirtingą vaidmenį. Kaltinamųjų aktyvūs, tarpusavyje suderinti veiksmai rodo turėjus bendrą tikslą – apgaule įgyti svetimą turtą.“
R. Preidžis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, skambino moterims, joms prisistatydavo policijos tyrėju ir informuodavo apie esą jų namuose laikomus suklastotus pinigus, kuriuos visus būtina patikrinti bei perduoti pas jas į namus atvyksiančiam policijos pareigūnui.
Kitas kaltinamasis A. Andriuška, kuris taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę, R. Preidžiui kalbant telefonu su nukentėjusiąja, skambino
laisvėje buvusiam E. Giliui. A. Andriuška nurodydavo, kur ir kaip vykti, pasirūpino transportu, teikė būtiną informaciją (nukentėjusiųjų vardus, vietovės apibūdinimą). E. Gilys vykdavo pas nukentėjusiąsias paimti pinigų.
Kaltinamasis R. Preidžis dalyvavo padarant tris nusikaltimus, A. Andriuška dalyvavo padarant du nusikaltimus, E. Gilys dalyvavo padarant penkis nusikaltimus.
Per mėnesį, nuo 2024 metų balandžio 21 dienos, iš viso buvo paskambinta penkioms pagyvenusioms šiaulietėms, tačiau dviem atvejais sukčiams nepavyko įgyvendinti savo planų. E. Giliui, atvykus pas moteris paimti pinigų, namuose buvo jų artimieji. Pagyvenusios šiaulietės sukčiui buvo paruošusios atiduoti 6300 eurų. Iš viso sukčiai apgaule įgijo 7020 eurų.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
