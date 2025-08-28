Su policijos automobiliu susidūręs vyras vairavo pagrobtą mašiną

Pareigūnai jau buvo pranešę apie incidentą, kai trečiadienio vakarą pareigūnų reikalavimui sustoti nepaklusęs 1958 metais gimęs vairuotojas susidūrė su policijos automobiliu ir apvirto.
Budrių gatvėje automobilis „Volvo“ nepakluso policijos pareigūnų reikalavimui sustoti, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrė su kitu tarnybiniu policijos automobiliu „Ford“.
Per eismo įvykį nukentėjo policijos pareigūnas ir „Volvo“ vairuotojas, jis perduotas medikams.
Trečiadienį paaiškėjo, kad minimas vairuotojas vairavo pagrobtą automobilį.
Anot policijos, Švenčionių rajone jis, važiuodamas ta pačia mašina galinėje sėdynėje kaip keleivis, pradėjo peiliu žaloti priekyje sėdėjusį keleivį.
„Volvo“ vairuotojui sustabdžius automobilį ir užstojus nukentėjusįjį, tarp jo ir įtariamojo įvyko grumtynės.
Vairuotojui ir keleiviui išlipus iš automobilio įtariamasis pagrobė automobilį ir juo nuvažiavo link Ignalinos.
Nukentėjusysis automobilio keleivis taip pat paguldytas į ligoninę.
