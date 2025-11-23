Teismui ketinama perduoti Birštono tarybos narių Seržentų „čekiukų“ bylą

Sutuoktiniai įtariami bendrai galėję neteisėtai pasisavinti apie 9,7 tūkst. eurų.
„Byla gauta iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos, šiuo metu ji yra prokuratūroje, rašomas kaltinamasis aktas“, – Eltai sakė ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Seržentams jau buvo suteikta galimybė susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga.
Kaip skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), buvęs Birštono tarybos narys A. Šeržentas įtariamas tuo, kad 2019–2023 m. eidamas Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, suteikiančia teisę gauti išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, skirtas išmokas.
Įtariama, kad buvęs politikas galėjo sistemingai klastoti dokumentus apie patirtas kuro išlaidas. Manoma, kad tokiu būdu apgaule jis galėjo savo naudai įgyti svetimą turtą, tuo galimai padarydamas 5,1 tūkst. eurų turtinę žalą Birštono savivaldybės administracijai.
Buvusiam Birštono savivaldybės tarybos nariui įteikti įtarimai dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais, piktnaudžiavimo, sukčiavimo.
Šiuo metu A. Seržentas tarybos nario pareigų neina. 2019 m. į savivaldybę jis buvo išrinktas su visuomeniniu rinkimų komitetu „Vieningas Birštonas“, tačiau 2023 m. į tarybą nebepateko.
J. Šeržentienė, eidama Birštono savivaldybės tarybos narės pareigas, STT duomenimis, įtariama, taip pat piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jos, kaip tarybos narės išmokų ataskaitas. Manoma, kad šiose ataskaitose buvo įrašomi tikrovės neatitinkantys duomenys apie nepatirtas degalų išlaidas, esą susijusias su tarybos nario veikla. Tarybos narė Birštono savivaldybei galimai padarė 4 652 eurų žalą.
2019 m. Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatė J. Seržentienė taip pat dalyvavo rinkimuose į kurorto merės postą, tačiau juose liko trečia.
Dvi tarybos narės nuteistos, merė teisiama, vicemeras irgi STT akiratyje
Vienoje mažiausių šalies savivaldybių, Birštono savivaldybėje, gyvena virš 4 tūkst. gyventojų. 2019 m. į savivaldybės tarybą, įskaitant merę, buvo išrinkta 15 narių.
2023 m. STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo piktnaudžiavimo Birštono savivaldybėje, naudojant lėšas tarybos nario veiklai.
Dalis minėtos kadencijų savivaldybės tarybos narių jau sulaukė teisėsaugos įtarimų, dvi tarybos narės – Roma Žentelienė ir Daina Zdanavičienė – įsiteisėjusiais teismų nuosprendžiais yra pripažintos kaltomis „čekiukų“ bylose. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė nuteistų šių tarybos narių įgaliojimus, jų vietas taryboje jau užėmė kiti sąrašo nariai.
D. Zdanavičienei skirta galutinė 9 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė 4 metus būti išrinktai ar paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas. Ji pripažinta savivaldybės administracijai padariusi beveik 4,5 tūkst. eurų žalą.
R. Žentelienei yra skirta 7,5 tūkst. eurų bauda ir atimta teisė 3 metus būti išrinktai ir paskirtai į valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Į STT akiratį pateko ir kurorto merė Nijolė Dirginčienė ir dabartinis vicemeras Vytas Kederys.
Socialdemokratų partijoje narystę sustabdžiusi ilgametė kurorto merė N. Dirginčienė Kauno apygardos teisme dabar teisiama dėl kaltinimų pasisavinus daugiau nei 6,3 tūkst. eurų savivaldybės lėšų. Daugiau nei 5 tūkst. eurų žalos merė jau atlygino, prokuroras D. Valkavičius prašo teismo iš kaltinamosios priteisti dar beveik 678 eurus, kurių politikė nėra sumokėjusi.
Birštono merę N. Dirginčienę prokuroras prašo pripažinti kalta dėl savivaldybės lėšų pasisavinimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo ir skirti jai 10 tūkst. eurų baudą, taip pat taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – atimti teisę 4 metus būti renkamai, paskirtai savivaldybių ar jų įstaigų skiriamas pareigas.
Pasak STT, dabartinis Birštono vicemeras V. Kederys, anksčiau ėjęs Birštono savivaldybės tarybos nario pareigas, 2019–2021 m. pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas. Jose buvo nurodoma galimai tikrovės neatitinkanti informacija apie patirtas degalų ir interneto paslaugų išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla. Tokiu būdu Birštono savivaldybės administracija galimai patyrė 1 tūkst. 239 eurų žalą.
Naujausi komentarai